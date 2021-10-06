Израиль рассмотрит запрос от России по расследованию гибели Талькова

Израильская полиция готова рассмотреть запрос российских коллег, относительно дальнейшего расследования убийства популярного музыканта и певца Игоря Талькова. Об этом заявил представитель ведомства Михаил Зингерман.

«Если поступает какая-то просьба от правоохранительных органов любых стран, она обязательно рассматривается, и она, конечно же, будет рассмотрена. Правоохранительные органы Израиля рассмотрят запрос России по делу о смерти Талькова в случае поступления такового», - приводит РИА Новости комментарий Зингермана.

Трагедия произошла 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». В результате конфликта Талькова с представителями певицы Азизы артист был застрелен из револьвера.

По одной из версий, роковой выстрел совершил Валерий Шляфман, который позже переехал в Израиль. Ему инкриминируется убийство по неосторожности, он объявлен в международный розыск.