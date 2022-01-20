Население Москвы приблизилось к 13 миллионам человек

За прошедшие 10 лет население Москвы увеличилось на 1,5 миллиона человек. Таким образом, число жителей столицы приблизилось в 13 миллионам. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Провели перепись населения - пока это только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на 1,5 миллиона больше. Приблизились вплотную к цифре в 13 миллионов, даже, возможно, чуть преодолеем ее. Пока там досчет идет, но уже очевидно, что это около 13 миллионов (жителей. - Прим. ред.)», - сказал Собянин.

Перепись населения началась в России в октябре прошлого года. Она впервые прошла в цифровом формате - это позволило обезопасить здоровье граждан в условиях пандемии коронавируса, а также защитить их личные данные.