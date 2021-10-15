В России началась перепись населения

Сегодня, 15 октября, Росстат объявил о начале Всероссийской переписи населения. В этом году она пройдет впервые в цифровом формате - это позволит обезопасить здоровье граждан в условиях пандемии коронавируса, а также защитить их личные данные. Руководитель Росстата Павел Малков назвал перепись мероприятием общенационального значения и указал на ее важность для будущего России.

«Росстат и наши многочисленные партнеры провели огромную работу по ее подготовке. Результат нашей совместной работы - стопроцентная готовность к проведению первой цифровой переписи, одной из самых передовых в мире. И конечно, безопасной. Во всех смыслах этого слова: и как безопасность данных жителей нашей страны, и как безопасность физическая и для переписчиков, и для граждан, и, наконец, как забота о здоровье населения России», - цитирует ТАСС слова Малкова.

В этом году граждане РФ могут самостоятельно заполнить переписной лист в электронном виде через портал госуслуг. При этом сохранится возможность пройти перепись в МФЦ, на переписных участках или дождаться переписчиков дома.

В мае президент России Владимир Путин одобрил идею переноса переписи населения на октябрь. Предложение объяснено стартом предвыборной кампании.