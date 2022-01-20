Оперштаб сообщил, что за сутки в России выявлено 38 850 новых случаев COVID-19

За последние сутки, по состоянию на 20 января, в 85 регионах России подтверждено 38 850 новых случаев заражения COVID-19.

В соответствии с официальной информацией, госпитализированы за тот же период 9 167 человек, выздоровели 24 478 человек, умерли за сутки 684 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе.

При этом новый активный штамм «омикрон» зафиксировали в 55 регионах России. В начале каждой новой недели оперштаб будет сравнивать данные с предыдущей неделей для оценки общей ситуации.

Ранее российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус. Специалисты войск РХБЗ разработали новый способ тестирования на коронавирус, который действует быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом показывает не менее точные результаты, сообщает Министерство обороны России.