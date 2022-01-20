Барнаульское соединение РВСН будет в полном составе перевооружено на «Ярсы» в апреле

Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения России будет полностью перевооружено на комплексы «Ярс» в апреле 2022 года. Об этом заявил командир дивизии Дмитрий Ширяев в ходе доклада министру обороны Сергею Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

«В 2022 году перевооружение 35-й ракетной дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в полном объеме», - доложил Ширяев.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко ранее заявил, что РВСН в четвертом квартале прошлого года получили 11 баллистических ракет «Ярс» и «Авангард». Также РВСН пополнили четыре шахтные и три автономные пусковые установки из состава стационарных и подвижных ракетных комплексов, два подвижных командных пункта и семь машин обеспечения боевого дежурства.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов