Армия Шойгу заявил, что за год в РФ возведено почти 700 объектов ядерного сдерживания На боевое дежурство поставлены шахтные пусковые установки стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях, добавил министр. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Силы ядерного сдерживания (СЯС) получили в прошлом году свыше 690 инфраструктурных объектов в различных регионах России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг в ходе Единого дня приемки военной продукции. «Возведено более шестисот девяноста объектов сил и средств ядерного сдерживания. Оборудованы места для размещения поступающих в войска вооружения и техники», - сказал Шойгу. По его словам, на боевое дежурство поставлены шахтные пусковые установки стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Также Шойгу заявил, что в 2021 году ВС РФ получили более пяти тысяч образцов вооружения и техники, включая 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика