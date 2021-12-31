Гарантии безопасности, ядерная угроза и санкции: о чем говорили по телефону Путин и Байден

Соединенные Штаты не намерены размещать на Украине ударные наступательные комплексы. Об этом президенту РФ Владимиру Путину заявил американский лидер Джо Байден. Лидер двух стран этой ночью пообщались по телефону - второй раз за месяц. Одной из главных тем стала реализация достигнутой ранее договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности.

Белый дом опубликовал фото: Джо Байден беседует с Путиным по телефону из своего дома в Делавэре. На этот раз - без советников. Для сравнения три недели назад, когда состоялся видеозвонок, президента США окружали и госсекретарь и советник по нацбезопасности. В этот раз переговоры продлились 50 минут. Инициатором была российская сторона. Как заявили в Кремле - результатами довольны.

«Байден, как и наш президент, хорошо подготовился к разговору, и он получился действительно серьезным, хотя естественно, что лидеры поздравили друга с праздниками и пожелали успехов народу», - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

За несколько дней до разговора иностранные СМИ работали на «разогреве»: строили догадки о темах беседы. В эфире телеканала FoxNews генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог заявил, что в этой партии четкий план есть только у российского президента.

«Путин сильный и опытный переговорщик. У него заранее продуман весь план и его стратегическое преимущество это то, что он четко знает свои дальнейшие шаги. Когда я наблюдаю за высказываниями представителя госдепа Керби, я понимаю одно - у США такого четкого плана нет», - сказал генерал-лейтенант.

В беседе 46-ой президент США не раз повторял: ядерную войну нельзя начинать, как нельзя и выиграть. На этом фоне ключевыми стали обсуждения гарантий безопасности. Москва предлагает вернуть систему взаимного сдерживания после того, как Соединенные Штаты вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Кремле заявили, что Байден продемонстрировал желание понять логику и суть наших озабоченностей. Как утверждалось, предложения масштабные и требуют консультаций с союзниками.

«Наш президент подчеркивал, что мы в данной ситуации будем вести себя так, как вели бы США, если наступательное вооружение было размещено около американских границ...Президент Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударное наступательное вооружение», - отметил помощник президента РФ Ушаков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг хоть и не говорил напрямую о вступлении Украины в альянс, но неоднократно намекал, что Киев имеет право сделать свой выбор. Это мотивируется не только политически, но и экономически.

«Это подразумевает продажу не российского оружия, а что производится странами НАТО, США крупнейший производитель, есть Франции Германии Италии. Им это конфронтация с РФ на руку, это позволяет увеличивать закупки вооружения и боеприпасов», - выразил мнение политолог Марат Баширов.

На официальном сайте Белого дома опубликовали заявление по итогам беседы - уместилось все в пять предложений. Отсюда, кажется, ничего нового: США настаивает снизить напряженность в отношениях с Киевом, готовы к дипломатии и вновь пригрозили масштабными санкциями, в случаи якобы российского вторжения на Украину. А вот к Кремле на этот счет дали более развернутый ответ, о чем в Вашингтоне предпочли умолчать.

«Наш президент сразу же отреагировал тем, что если Запад решится в тех или иных условиях ввести санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между странами и будет нанесен серьезный ущерб отношениям с Западом вообще», - сказал помощник российского лидера.

Будет ли оттепель или ждать заморозков? Путин и Байден договорились поддерживать личный контакт и следить за предстоящими январскими переговорами. В начале года в Женеве планируют обсудить условия гарантий безопасности, в Брюсселе - состоится диалог Россия-НАТО, а в Вене - по линии ОБСЕ.