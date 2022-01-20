Дело о взятке главврача больницы при «Матросской тишине» передано в суд

Материалы по делу главврача больницы при СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко поступили в суд, сообщили в Пресненском суде Москвы.

Ранее Кравченко был задержан по подозрению в получении взяток от заключенных за оформление медицинских справок.

По информации СМИ, вызов в СКР связан с делом бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, диагноз которого позволял рассчитывать на освобождение от заключения. Издание утверждает, что у осужденного начали вымогать взятки.

В марте 2020 года Коршунова приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима. Его признали виновным в растрате средств, которые были выделены на закупку сахара и топлива.