В Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

В Гидрометцентре объявили в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей и ветром.

Согласно актуальной прогностической карте, ветер в столице может достигать 15-17 метров в секунду. Предупреждение об опасности действует до 21 часа вторника, 18 января, в отношении ветра и до 12 часов того же дня в отношении гололедицы. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики также сообщали о приходе в столичный регион аномально теплой для января погоды. Днем понедельника, 17 января, ожидается от трех до одного градуса мороза.