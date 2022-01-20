МИД РФ обнаружило подтверждения подготовки Западом провокации на Украине

Переброска на Украину вооружения и инструкторов Великобритании и Канады может свидетельствовать о подготовке Западом провокации на территории страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в СМИ со ссылкой на официальные структуры, источники... Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже, было организованно не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять с собой на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», - цитирует «Интерфакс» слова Захаровой.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал Вашингтон прекратить поставки вооружений на Украину. Дипломат добавил, что Штатам стоит вместо этого заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений.