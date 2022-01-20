В России установлен рекорд несырьевого неэнергетического экспорта за год

В 2021 году несырьевой неэнергетический экспорт России вырос на 36% и составил 191 миллиард долларов, установив новый исторический рекорд. Об этом сказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию», - сообщается в Facebook РЭЦ.

При этом отмечается, что пандемия позволила создать новые возможности для отечественных производителей выйти и закрепиться на глобальных рынках. Основными импортерами российской продукции стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США.

Ранее стало известно, что стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 19 января превысила 90 долларов за баррель в первый раз с октября 2014 года. Марка преодолела семилетние максимумы в конце прошлой недели.