Экипажи боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» завершили облет техники в Ростовской области

В Ростовской области завершены облеты новых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Винтокрылые машины поступили на вооружение армейской авиации Южного округа.

Вертолеты были перевезены в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с территории завода-изготовителя.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону уже готовы к передаче в войска новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ.

Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев