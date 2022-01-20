Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Экипажи боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» завершили облет техники в Ростовской области

10:59 20.01.2022
Вертолеты были перевезены с территории завода-изготовителя в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 на военный аэродром.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Ростовской области завершены облеты новых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Винтокрылые машины поступили на вооружение армейской авиации Южного округа.

Вертолеты были перевезены в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с территории завода-изготовителя.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону уже готовы к передаче в войска новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ.

Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:33 В стране и мире
В Хакасии задержан бывший замначальника регионального СК
09:02 Армия
Видео
Новая легенда: ВС РФ получили партию модернизированных танков Т-72Б3
06:52 В стране и мире
Нефть Urals впервые за семь лет стала стоить дороже 90 долларов за баррель
08:02 Армия
Видео
Модернизированные вертолеты Ми-28НМ готовы к передаче в войска
10:55 В стране и мире
В России установлен рекорд несырьевого неэнергетического экспорта за год
Популярное
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Видео
На учениях ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость - 2022» отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму
Климат, генетика, питание: почему омикрон-штамм в РФ может вести себя не так, как в других странах
Видео
Волочкову в окружении полицейских засняли в Шереметьево
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.