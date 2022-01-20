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Модернизированные вертолеты Ми-28НМ готовы к передаче в войска

08:02 20.01.2022
Улучшенная версия «Ночного охотника», которую передадут в ВС РФ в рамках военной приемки, представляет собой совершенно новый боевой комплекс.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ростове-на-Дону уже готовы к передаче в войска новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ. Эту машину создавали с учетом боевого опыта, полученного в ходе сирийской операции.

От старого «Ночного охотника», по сути осталось только название - это абсолютно новый боевой комплекс. Номенклатура применяемого вооружения расширилась в пять раз. Машина может зависать на высоте 3,5 километра, а вертикальная скорость достигает 10 метров в секунду.

Но главная изюминка Ми-28НМ - это прицельная система, которая максимально разгрузила экипаж.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Вадим Михеев

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