Модернизированные вертолеты Ми-28НМ готовы к передаче в войска
Улучшенная версия «Ночного охотника», которую передадут в ВС РФ в рамках военной приемки, представляет собой совершенно новый боевой комплекс.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Ростове-на-Дону уже готовы к передаче в войска новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ. Эту машину создавали с учетом боевого опыта, полученного в ходе сирийской операции.
От старого «Ночного охотника», по сути осталось только название - это абсолютно новый боевой комплекс. Номенклатура применяемого вооружения расширилась в пять раз. Машина может зависать на высоте 3,5 километра, а вертикальная скорость достигает 10 метров в секунду.
Но главная изюминка Ми-28НМ - это прицельная система, которая максимально разгрузила экипаж.
Материал подготовили: Алиса Кононенко, Вадим Михеев