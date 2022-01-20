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Эксперт допустил исчезновение банковских карт в РФ

Алексей Курильченко
10:21 20.01.2022
По мнению Андрея Спивакова, пластиковые карты перестанут пользоваться популярностью в ближайшем будущем.
Эксперт допустил исчезновение банковских карт в РФ
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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В ближайшем будущем в России пластиковые кредитные карты могут перестать пользоваться популярностью. Об этом рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Он отметил, что через пару лет лишь 15% россиян будут использовать пластиковые карты, причем воспринимать их будут как красивый аксессуар, а не удобный способ оплаты.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», - цитирует РИА Новости слова эксперта.

В будущем пластиковые карты могут заменить биоплатежи - с помощью идентификации по лицу или отпечатку пальцев. Так считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

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