«Оплата по отпечатку пальцев»: эксперт рассказала, как в будущем люди смогут оплачивать товары

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова рассказала «Звезде», как будут развиваться платежные системы в будущем.

«То, что будет отходить в прошлое использование пластика, - это очевидно. Эта тенденция налицо. Я думаю, что все участники рынка и многие пользователи уже ощущают на собственной практике платежи телефонами, брелками, часами и разными устройствами. Я думаю, что с точки зрения какого-то технологического развития будут развиваться, например, биоплатежи. Это когда происходит идентификация по лицу или отпечатку пальцев», - сказала эксперт.

Михайлова также отметила использование пластиковых карт. По ее словам, «пластиковая карта - хороший способ связи человека с банком».

«Это логотип банка, логотип платежнoй системы, который всегда есть. Это как способ напоминания и способ хранения, например, информации», - сказала она.

В заключение эксперт добавила, что, «возможно, будет модификация. То есть физический элемент будет сохраняться».

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