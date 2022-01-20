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Апелляция на решение о передаче скифского золота Украине будет подана до конца января

Алиса Кононенко
10:17 20.01.2022
В октябре прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что хранящаяся в крымских музеях коллекция скифского золота должна быть передана Украине.
Апелляция на решение о передаче скифского золота Украине будет подана до конца января
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress
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Апелляция на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана до 26 января, сообщил директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«По моей информации, все успеем. Подадим до 26 января. Жалоба готовится», - цитирует Мальгина РИА Новости.

После того как 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, музеи Крыма выступили за обжалование этого решения.

Ранее пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк заявил, что крымские музеи имеют в запасе неделю на возможность подачи обжалования в Апелляционный суд Амстердама. 

Напомним, 19 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коллекция должна находиться на территории полуострова. Он добавил, что в Кремле наблюдают за развитием ситуации. 

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