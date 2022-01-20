Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе
Президент США заявил, что украинской стороне многое предстоит проработать в сфере демократии.
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Шанс, что Украине удастся вступить в Североатлантический Альянс в скором времени, достаточно мал. Такое заявление сделал действующий американский лидер Джо Байден.
«Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не очень велика», - цитирует президента США РИА Новости.
Как объяснил глава Соединенных Штатов, такой прогноз связан с тем, что Киеву впереди предстоит проделать большое количество работы в сфере демократии.
Ранее в министерстве иностранных дел Российской Федерации указали, что Москва хочет получить юридические гарантии невступления в НАТО Украины и Грузии. При этом, как подчеркнули в МИД, Россия не требует накладывать мораторий на расширение Альянса в целом.