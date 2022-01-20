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Американский дрон мог заснять ребенка перед авиаударом в Кабуле

Анна Берестовая
00:32 20.01.2022
На кадрах с американского беспилотника можно заметить предположительное присутствие ребенка перед авиаударом в Кабуле.
Американский дрон мог заснять ребенка перед авиаударом в Кабуле
© Фото: Rahmatullah Alizadah XinHua Globallookpress
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Кадры, записанные американским дроном, по ошибке атаковавшим мирное население Кабула в конце августа прошлого года, содержат фрагмент, на котором, по предположению СМИ, виден минимум один ребенок. Об этом, согласно версии прессы, можно судить по разнице в росте заснятых людей.

Так, в соответствии с интерпретацией издания New York Times, обнародовавшего видео, на записи можно рассмотреть две размытые фигуры - одна заметно выше другой - попавшие на камеру примерно за 2,5 минуты до взрыва. Также на видео попали еще несколько фигур неопределенной высоты.

Согласно рассказам местных жителей, которые передает газета, перед атакой беспилотника на улицу якобы выбежали сразу несколько детей. Как заявили в Пентагоне, на кадрах действительно было возможно заметить присутствие как минимум одного ребенка, однако не в момент до взрыва, а ретроспективно.

Ранее официальное расследование американского военного ведомства установило, что 29 августа во время атаки беспилотником ВС США столицы Афганистана погибли не менее десяти гражданских лиц. Командование американских вооруженных сил принесло извинения за инцидент и объявило случившееся «ошибкой».

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