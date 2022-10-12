WP: Байден предупредил Зеленского, что тот может не получить денег, если продолжит жаловаться

По данным СМИ, американский президент сказал Зеленскому, если он покажется конгрессу неблагодарным, с получением новой помощи могут возникнуть сложности.

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По данным СМИ, президент США Джо Байден призвал украинского коллегу Владимира Зеленского прекратить жаловаться на недостаточную помощь США и требовать большего. В противном случае, передает Washington Post слова Байдена, ему будет трудно просить конгресс о деньгах.

«Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», - рассказывает газета.

Ранее необдуманное высказывание Зеленского вызвало возмущение в Германии. Украинский лидер призвал НАТО нанести по России превентивные удары. Обозреватель издания отметил, что шантажировать собственных спонсоров на Украине вошло в привычку.