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В центре Гамалеи объяснили, почему не стоит считать «омикрон» более легким

Егор Левин
08:54 19.01.2022
Александр Гинцбург подчеркнул, что вакцинация по-прежнему остается самым действенным способом не навредить своему здоровью.
В центре Гамалеи объяснили, почему не стоит считать «омикрон» более легким
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему активный штамм коронавируса «омикрон» не следует однозначно считать более легким, чем его предшественников. Он заявил, что штамм может вызвать тяжелые последствия у людей без иммунитета.

«По литературным данным, реже (происходит тяжелое течение болезни - прим. ред.), но это - данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», - цитирует ученого РИА Новости.

Гинцбург отметил, что вакцинация по-прежнему остается самым действенным способом не навредить своему здоровью. По его словам, «Спутник V» - самый надежный и простой способ защиты от коронавируса.

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии научных предпосылок к завершению пандемии после «омикрона». По его словам, она будет продолжаться, пока у большинства населения не выработается иммунитет к инфекции.

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