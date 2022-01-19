В центре Гамалеи объяснили, почему не стоит считать «омикрон» более легким

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему активный штамм коронавируса «омикрон» не следует однозначно считать более легким, чем его предшественников. Он заявил, что штамм может вызвать тяжелые последствия у людей без иммунитета.

«По литературным данным, реже (происходит тяжелое течение болезни - прим. ред.), но это - данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», - цитирует ученого РИА Новости.

Гинцбург отметил, что вакцинация по-прежнему остается самым действенным способом не навредить своему здоровью. По его словам, «Спутник V» - самый надежный и простой способ защиты от коронавируса.

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии научных предпосылок к завершению пандемии после «омикрона». По его словам, она будет продолжаться, пока у большинства населения не выработается иммунитет к инфекции.