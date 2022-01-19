В Красноярске эвакуировали все детские сады из-за угрозы минирования

Из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва проводится эвакуация детей и персонала из всех детских садов в Красноярске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отправители этих сообщений находятся за пределами РФ.

Анонимные сообщения о предполагаемом минировании поступают уже на протяжении четырех рабочих дней. До этого отправители писали, что заминированы здания средних школ, в связи с чем проводилась их эвакуация. По словам начальника главного управления ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого, с 19 января в городских школах будет организовано дежурство сотрудников полиции и Национальной гвардии.

Кроме того, в городском управлении образования попросили родителей школьников серьезно отнестись к подобным ситуациям и объяснить детям, как правильно вести себя при эвакуации.

«Когда школы получают сообщения об угрозе, аргументы о том, что детям не дают учиться, неуместны. К сожалению, никто не может гарантировать, что очередное сообщение – это всего лишь чья-то злая шутка. Мы настоятельно рекомендуем взрослым еще раз поговорить с детьми, объяснить, как нужно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций», -призвала и.о руководителя главного управления образования администрации Красноярска Марина Аксенова.

Отмечается, что в связи с анонимными сообщениями о минировании 13 января было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысяч сотрудников красноярских школ. 14 и 17 января эвакуация прошла в восьми школах города. Все учреждения были обследованы, посторонних предметов пока не обнаружено.

Напомним, 12 января из-за ложных сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы учащиеся и персонал 93 школ Екатеринбурга.