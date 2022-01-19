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Российский рынок акций показал самое сильное падение с начала пандемии COVID-19

Алиса Кононенко
07:15 19.01.2022
Отмечается, что рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 6,5 процента.
Российский рынок акций показал самое сильное падение с начала пандемии COVID-19
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Российский рынок акций продемонстрировал сильнейшее падение с начала пандемии  коронавируса в 2020 году.

По данным РИА Новости, спад идет уже пару месяцев, еще в октябре 2021 года  был зафиксирован исторический максимум.

Сообщается, что на момент закрытия торгов, рублевый индекс Мосбиржи спал на 6,5 процента - до 3328,94 пункта, а  долларовый индекс РТС - на 7,29 процента, до 1367,45 пункта.

Во время дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4 процента - до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС - на 8,1 процента, до 1355,45 пункта - минимума с 23 декабря 2020 года.

Отмечается, что это самое низкое значение с 12 марта 2020 года. Тогда во время панического обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса индекс Мосбиржи опустился на 8,28 процента, РТС - на 11,03 процента - показатель, близкий к антирекорду за много лет.

Ранее финансист Сергей Макаров рассказал о судьбе рубля и доллара после новогодних праздников.  

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