Немецкий политик заявил, что ему стыдно из-за пассивности Европы в отношении России

Решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд, считает экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.

«Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», - цитирует Габриэля РИА Новости со ссылкой на Tagesspiegel.

Политик добавил, что пассивная позиция лидеров ЕС подтверждает тезис Кремля о том, что Европа сама по себе не играет никакой роли.

«По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли», - заметил экс-глава МИД.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова на серьезный диалог с Россией о безопасности.