Посол РФ в Вашингтоне: США заинтересованы в войне с Россией руками украинцев

По словам российского посла, Соединенные Штаты хотят «снять сливки» за счет продажи оружия Украине и поэтому затягивают конфликт.

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Вашингтон экономически заинтересован в войне с Россией до истощения руками украинцев. Так считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

«США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех – украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев», - цитирует его РИА Новости.

Он заявил, что Соединенным Штатам выгодно «снимать сливки» с продажи вооружений Киеву, поэтому они продолжат свою линию поведения. Также Вашингтон получает экономическую выгоду от ухудшения отношений России с Европой: введенные санкции, направленные на отказ от российского газа, позволяют США расширить поставки СПГ.

Ранее в Пентагоне заявили, что помощь Украине оказывает давление на военно-промышленный комплекс страны и истощает запасы государства. Такая политика, по словам замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола, может подорвать готовность Штатов реагировать на другие угрозы.