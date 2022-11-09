Посол РФ в Вашингтоне: США заинтересованы в войне с Россией руками украинцев
Вашингтон экономически заинтересован в войне с Россией до истощения руками украинцев. Так считает посол РФ в США Анатолий Антонов.
«США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех – украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев», - цитирует его РИА Новости.
Он заявил, что Соединенным Штатам выгодно «снимать сливки» с продажи вооружений Киеву, поэтому они продолжат свою линию поведения. Также Вашингтон получает экономическую выгоду от ухудшения отношений России с Европой: введенные санкции, направленные на отказ от российского газа, позволяют США расширить поставки СПГ.
Ранее в Пентагоне заявили, что помощь Украине оказывает давление на военно-промышленный комплекс страны и истощает запасы государства. Такая политика, по словам замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола, может подорвать готовность Штатов реагировать на другие угрозы.