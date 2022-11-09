Волка впервые обнаружили в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье

При этом, по словам специалистов, говорить о возвращении волков на юг Приморья еще рано.

© Видео: Земля Леопарда, YouTube © Фото: @amurleo_land Telegram

На территории национального парка «Земля леопарда» впервые обнаружили волка. Отмечается, что до этого в парке волки не обитали, так как в Приморье фиксируется высокая плотность амурского тигра, а также единственная в мире популяция дальневосточного леопарда, для которых волк является пищевым конкурентом. Вместе с тем свою лепту внес и человек - в регионе в прошлом волки повсеместно истреблялись.

«На крайнем юге национального парка «Земля леопарда», созданного 10 лет назад, был заснят взрослый волк. Крупный зверь вышел на проселочную дорогу и уверенно передвигался прямо по ней. Редчайшие фотографии и видеокадры получили при помощи дрона сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, которые передали материалы ученым «Земли леопарда»», - говорится в сообщении национального парка.

При этом, по словам специалистов, еще рано говорить о возвращении волков на юг Приморья, ибо если в течение нескольких месяцев не найдутся еще особи хищника, то заход странствующего волка на территорию «Земли леопарда» посчитают случайным.

В феврале на Дальнем Востоке провели внеочередную перепись амурских тигров. Перепись редкого вида кошачьих проводится раз в 10 лет. Согласно плану, следующий подсчет должен был начаться только через три года. Однако пришлось начать работу раньше, ибо тайгу настигла эпидемия африканской чумы свиней.