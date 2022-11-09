Боевики атаковали Стаханов двумя ракетами РСЗО HIMARS

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Стаханов в ЛНР попал под удар украинских боевиков. Националисты обстреляли территорию города из полученного в рамках военной помощи с Запада РСЗО HIMARS.

Об атаке стало известно из сообщения представительства Луганской народной республики в СЦКК. Как было указано в Telegram-канале, воздушные удары были нанесены поздним вечером 8 ноября в 23:50 по московскому времени. Всего было выпущено две ракеты.

Ранее стало известно об артиллерийском обстреле Запорожской области со стороны неонацистов. Два попадания пришлись на колледжа в Мелитополе, частично разрушив его.