В стране и мире Украинские боевики обстреляли Васильевский колледж в Мелитополе Алиса Краузе Васильевский колледж в Мелитопольского государственного университета пострадал от украинского обстрела. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Украинские националисты нанесли артиллерийский удар по территории Запорожья. Атаке подвергся колледж Мелитопольского государственного университета имени А.С. Макаренко. Как сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов, здание вуза было разрушено прямым попаданием из орудия 122-миллиметрового калибра. На учебное заведение пришлось сразу два удара боевиков. «По чистой случайности жертв нет», - указал Рогов в посте в Telegram. В результате обстрела лицевая сторона университетского здания пострадал сильнее всего. Кроме того, на первом-втором этажах здания повыбивало стекла окон. Днем ранее боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. По городу выпустили семь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Экспертное мнение и аналитика