В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские боевики обстреляли Васильевский колледж в Мелитополе

Алиса Краузе
04:26 09.11.2022
Васильевский колледж в Мелитопольского государственного университета пострадал от украинского обстрела.
Украинские боевики обстреляли Васильевский колледж в Мелитополе
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Украинские националисты нанесли артиллерийский удар по территории Запорожья. Атаке подвергся колледж Мелитопольского государственного университета имени А.С. Макаренко.

Как сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов, здание вуза было разрушено прямым попаданием из орудия 122-миллиметрового калибра. На учебное заведение пришлось сразу два удара боевиков.

«По чистой случайности жертв нет», - указал Рогов в посте в Telegram.

В результате обстрела лицевая сторона университетского здания пострадал сильнее всего. Кроме того, на первом-втором этажах здания повыбивало стекла окон.

Днем ранее боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. По городу выпустили семь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:16 Армия
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
21:18 В стране и мире
статья
Кумиры миллионов: как прошла церемония открытия «Галереи звезд» в Останкино
05:12 Армия
Видео
Смертоносный шторм: как ТОС-1А «Солнцепек» сжигает позиции националистов в зоне СВО
02:36 В стране и мире
Трамп призвал недовольных ходом промежуточных выборов в Конгресс США протестовать
21:31 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Костромской области
Популярное
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.