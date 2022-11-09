В ДНР доставили новейшие зенитные системы «Бук-М3» для усиления ПВО

Дальность работы комплекса по сравнению с предшественником увеличена до 70 километров, а количество зенитных ракет на одной огневой установке возросло до шести, что повышает боевую эффективность в несколько раз.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Донецкую Народную Республику прибыли новейшие зенитные системы «Бук-М3» для усиления противовоздушной обороны (ПВО) региона. Последняя модификация комплекса теперь защищает небо над столицей ДНР.

Результат налицо - на счету наших расчетов уже не одна сбитая ракета американских HIMARS. «Бук-М3» прекрасно проявил себя в ходе специальной операции, ибо все это время зенитчики успешно поражали самолеты, вертолеты, ракеты, а также беспилотники националистов.

Дальность работы комплекса по сравнению с предшественником увеличена до 70 километров, а количество зенитных ракет на одной огневой установке возросло до шести, что повышает боевую эффективность в несколько раз.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео с совместной боевой работой зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Бук-М3» ЦВО в зоне спецоперации. Совместно работающие на различном удалении ЗРК создают эшелонированную зону ПВО и максимально сокращают эффективность вражеских ударов с воздуха.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.