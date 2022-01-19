В Лондоне назвали ситуацию на Украине приоритетом британской внешней политики

Министерство иностранных дел Великобритании считает Украину для курса своей внешней политики главным приоритетом.

«Возникшая ситуация на Украине и вокруг нее - это приоритетное направление для МИД. Как многие догадались, у нас есть четкий план действий на случай изменения ситуации в регионе», - приводит ТАСС слова представителя МИД Соединенного Королевства.

Британский представитель также отметил, что его страна «ясно дала понять, что (якобы - прим. ред.) агрессия России по отношению к Украине неприемлема и не обоснована».

Ранее во вторник, заместитель министра иностранных дел Украины Анатолий Петренко сообщил, что Великобритания передала вооруженным силам Украины партию военной помощи в виде легких противотанковых средств. Он отметил, что «это будет укреплять защитные способности Украины, а предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях».