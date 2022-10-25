В Конгрессе США заявили, что страной управляет «теневое правительство»

Член американского Конгресса объяснила, кто на самом деле стоит во главе США и почему так получилось.

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На сегодняшний день Соединенными Штатами в действительности управляет «теневое правительство». Такое заявление сделала член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Клаудия Тенни.

Подобную меру, по ее словам, пришлось принять в связи с тем, что действующий глава государства Джо Байден страдает от когнитивных проблем. Лидер страны существует лишь для видимости и не имеет реальной власти в своих руках.

«Его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство», - цитирует RT высказывание конгрессвумен.

В интервью Fox News Тенни отметила, что сейчас Байден являет собой что-то сродни восковой фигуре в знаменитом музее мадам Тюссо. При этом, по ее мнению, функции президента он выполнять совершенно не в состоянии.