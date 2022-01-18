Цена нефти Brent на бирже ICE достигла $87 за баррель впервые с 2014 года

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $87 за баррель. По данным на 05:22 мск, она росла на 0,54%.

Отмечается, что столь дорого Brent стоила лишь в октябре 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки.



Глава Минприроды Александр Козлов ранее рассказал, что ежегодно в России в среднем выявляется около 50 новых месторождений углеводородов. Самые крупные из них находятся в Арктической зоне, в том числе на шельфе, в Красноярском крае и Якутии. Он отметил, что на сегодняшний день Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче углеводородов.