В ЛНР сообщили, что республика в ноябре начнет принимать законы на правах субъекта РФ

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Спикер парламента, секретарь Луганского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Мирошниченко анонсировал, что Луганская Народная Республика (ЛНР) в ноябре начнет принимать законы в рамках российской правой базы и на правах нового субъекта РФ. Политик добавил, что парламент ЛНР последние пять лет готовил законодательную базу республики, ориентируясь на российскую, поэтому интеграция пройдет быстрее. До этого федеральным конституционным законом был отведен срок до 2026 года.

«Я думаю, что мы закончим раньше, потому что ранее мы уже готовились к тому, что когда вступим в Российскую Федерацию, то будем применять российские стандарты законодательства», - цитирует ТАСС слова Мирошниченко.

Ранее Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.