В Германии спрогнозировали сроки запуска «Северного потока-2»

Введение газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию произойдет в течение этого года. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер.

«Я уверен, что «Северный поток – 2» запустят, и я уверен, что это произойдет в течение этого года. Это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется», — сказал он.

Кроме того, Келер считает, что после введения трубопровода начнется стабилизация, а не постоянные колебания, которые наблюдались в течение последних недель.

«Так что это, безусловно, повлияет на ситуацию в будущем, и я знаю, что европейские партнеры, которые вместе с «Газпромом» участвовали в «Северном потоке – 2», очень заинтересованы в долгосрочных отношениях с крупнейшим поставщиком газа в Европу», — подчеркнул эксперт.

Газопровод «Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

Ранее глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот заявил, что противодействие введению в эксплуатацию трубопровода в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран. По словам депутата, в том, чтобы противодействовать реализации российского проекта, в частности, заинтересованы в Вашингтоне.