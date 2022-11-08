Украинские националисты обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра

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Украинские националисты обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), боевики выпустили по городу семь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

«22.18 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее националисты обстреляли Сватово Луганской Народной Республики, выпустив по городу четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.