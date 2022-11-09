Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры проведения занятий по боевой подготовке мобилизованных танкистов Западного военного округа. В зоне проведения специальной военной операции граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят курс восстановления боевых навыков под руководством опытных инструкторов.

Личный состав подразделений выполняет упражнения по вождению, боевой стрельбе, а также заправке техники на марше. Каждый из членов экипажа способен выполнить все эти упражнения в целях сохранения боеспособности в любых условиях. При этом параллельно проводятся учебные стрельбы из личного оружия танкистов - АКСУ. Далее, за этапом индивидуальной подготовки следует боевое слаживание в составе подразделений.

Ранее «Звезда» показала кадры подготовки мобилизованных танкистов перед СВО. Мобилизованные не ограничены освоением лишь своей специальности. На полигоне оттачивается взаимозаменяемость экипажа, когда, при необходимости, механик может вести огонь за наводчика, а наводчик управлять танком или руководить действиями на месте командира, и наоборот.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.