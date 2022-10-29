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Один выстрел в минуту: кадры подготовки мобилизованных танкистов перед СВО

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 29.10.2022
В ходе подготовки танкистов перед отправкой в зону спецоперации стараются добиться взаимозаменяемости экипажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Практическое занятие для оператора-наводчика и командира машины Т-72. Четыре бронебойных снаряда - четыре цели. Расстояние 1800 и 1200 метров.

Руководитель стрельб, офицер-инструктор, передает экипажу направление стрельбы и визуальные ориентиры. Прицеливается по заданным координатам наводчик сам. Жестких временных рамок на этом участке подготовки мобилизованным танкистам не ставят, но все стараются отработать как можно быстрее. Говорят, даже обозначили для себя внутренний норматив: один выстрел в минуту.

Александру за сорок, он доброволец. Дома остались жена и двое детей. Поначалу они были против того, чтобы отец семейства принял участие в спецоперации, но мужчина смог убедить близких. Александр срочную службу проходил на Кавказе - ветеран второй чеченской кампании. У танкиста основная военная специальность - механик-водитель, но он может выполнять и задачи наводчика. Признается: несмотря на боевой опыт, навыки вождения машины и стрельбы из пушки за годы подрастерял.

Если основная задача, которая стоит перед наводчиками и командирами танковых экипажей, пристреляться и привыкнуть к новой системе управления огнем, то механикам-водителям нужно вспомнить все нюансы, связанные с управлением тяжелых боевых машин.

Протяженность пять-шесть километров, скорость 40 километров в час. Отрабатывают различные условия, при движении в колонне и самостоятельно. Также танкисты практикуются в переключении передач, остановке на косогорах и преодолении различных препятствий.

Мобилизованные танкисты не ограничены освоением лишь своей специальности. На полигоне оттачивается взаимозаменяемость экипажа, когда, при необходимости, механик может вести огонь за наводчика, а наводчик управлять танком или руководить действиями на месте командира, и наоборот.

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