Спасатель рассказал, что делать при обморожении

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал о распознавании первых признаков обморожения. Также он поделился: какие части тела наиболее подвержены обморожению, при какой температуре это возможно и что делать для спасения части тела человека.

Так, чаще всего обморожению подвергаются пальцы ног и рук, нос и уши. Далеко не всегда оно может наступить при экстремально низкой температуре - иногда достаточно и нуля градусов.

«Обморожение связано с теми частями тела, которые находятся без защиты. В первую очередь это пальцы рук, потому что люди ходят без перчаток, и пальцы ног – это может быть связано с тонкой или тесной обувью, с тонкой стелькой. Помимо пальцев часто можно обморозить уши, нос. Человек потихоньку начинает замерзать, кровь от конечностей начинает отливать ближе к центру, сосуды спазмируются и получается обморожение», - объяснил он радио Sputnik.

Спасатель рассказал, что не столько низкая температура, сколько ветер и влажность сильно влияют на то, «как быстро мы начнем замерзать и обмораживать конечности». При начинающемся чувстве обморожения он посоветовал, как можно скорее «пригнать» кровь к обмороженному месту растиранием.

«Растерли себе пальцы рук, пошевелили пальцами внутри ботинок, растерли уши, нос. Если же человек долго находился на открытом воздухе, у него сначала было ощущение холода, потом стало покалывать, а потом он перестал чувствовать пальцы, уши, нос, щеки – в этой ситуации уже нельзя растирать. Задача человека – зайти как можно быстрее в теплое помещение. Нужно расстегнуться, чтобы теплый воздух начал прогревать тело. Нужно горячее сладкое питье, можно съесть горячий жирный суп, чтобы организм получил калории для восстановления», - дал он рекомендации.

При более серьезных последствиях обморожения спасатель Халилов порекомендовал обратиться в профессиональное медучреждение за оказанием помощи. Также он посоветовал, как обезопасить себя от подобных неприятностей.

«Находитесь на улице столько времени, чтобы это было безопасно для вас, имейте хорошую, не тесную обувь с толстой подошвой, с теплой стелькой. Обязательно имейте защиту рук, надевайте головной убор, который защищает ваши уши, по возможности защищайте шею и подбородок», - сказал представитель МЧС.

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