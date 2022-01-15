Порывы до 20 метров в секунду: в Подмосковье резко усилится ветер

Главное управление МЧС РФ по Московской области распространило экстренное предупреждение в регионе о ветре с порывами до 15-20 метров в секунду.

«В период с 23:30 14 января до 10:00 15 января в Московской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с», - приводит РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.

Ранее стало известно, что на Ставропольский край обрушился сильный ветер. Стихия валила деревья и рекламные конструкции, были сорваны крыши нескольких жилых домов и оборваны провода. Без света в результате урагана остались свыше 14 тысяч жителей региона.