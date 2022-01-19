Японский эксперт оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире

Эксперт Токийского университета по общественному здравоохранению Харука Сакамото отметила, что число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире стремительно сокращается. Однако, она отметила быструю распространяемость инфекции в странах, затронутых омикрон-штаммом.

Японский специалист сообщила «Известиям», что «в тех районах Японии, где число заболевших ранее росло, сейчас наблюдается снижение». Она считает это «хорошей тенденцией для всего мира», дающей надежды о спаде пандемии коронавируса.

Какова будет ситуация в странах с «низким уровнем доходов и слабым охватом прививками» при штамме «омикрон», японский специалист Харука Сакамото спрогнозировать не может.

Ранее стало известно, что прогнозируемый пик нагрузки в России на систему здравоохранения планируется 10 февраля. Ориентировочно в эти дни для зараженных коронавирусом может потребоваться в среднем свыше 133 тысяч коек.