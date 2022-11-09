Смертоносный шторм: как ТОС-1А «Солнцепек» сжигает позиции националистов в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Ударные экипажи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЦВО наносят выжигающие удары по украинским националистам, скрывающимся в заглубленных укрытиях.

Особенности применения огнеметных систем позволяют не считаться с фортификационными сооружениями укрепрайонов противника, так как снаряды способны разрушить самые защищенные объекты националистов.

ТОС «Солнцепек» считается одним из мощнейшим неядерным типом вооружения, и для обеспечения безопасности и предотвращения диверсионных действий националистов, боевую работу экипажей «Солнцепеков» прикрывают группы охранения, которые заранее разведывают районы боевой работы и сопровождают огнеметчиков.

После поражения целей экипажи ТОС применяют бортовое термодымовое оборудование для скрытного покидания района огневых позиций.

Ранее Минобороны также показало кадры работы «Солнцепека» по позициям националистов в спецоперации. Залп неуправляемыми 220-мм снарядами гарантировано уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, создавая благоприятные условия для работы штурмовых групп.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.