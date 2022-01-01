В Японии заявили о разработке вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет
Ученые Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от коронавируса, которая будет способна защищать организм человека на протяжении всей жизни.
Ученые взяли за основу вакцину против оспы, которая была разработана в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Препарат содержал в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы. Именно с помощью этой вакцины мир победил заболевание.
Токийские ученые планируют создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Он будет вызывать COVID-19. Как уверены ученые, подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от вируса, передает издание The Japan Times.
Японский производитель лекарств Nobelpharma, как отмечается, планирует провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины в первой половине 2023 года. В исследовании, как ожидается, примут участие 150-200 человек. Среди них будут и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался ранее. Вывести препарат на рынок при наличии финансирования проекта получится не ранее 2024 года.
Ранее сообщалось, что в мире сделали почти 9 миллиардов прививок от COVID-19.
Как сообщает агентство Bloomberg, в среднем в мире делают более 43,4 миллионов прививок от COVID-19 в день. Согласно подсчетам издания, текущая кампания по вакцинации стала самой масштабной в истории человечества, и она продолжается.