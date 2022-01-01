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В Японии заявили о разработке вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет

Виктория Ивашечкина
09:32 01.01.2022
Клинические испытания препарата могут начаться в 2023 году.
В Японии заявили о разработке вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет
© Фото: Edward Jenner, Pexels
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Ученые Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от коронавируса, которая будет способна защищать организм человека на протяжении всей жизни. 

Ученые взяли за основу вакцину против оспы, которая была разработана в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Препарат содержал в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы. Именно с помощью этой вакцины мир победил заболевание.

Токийские ученые планируют создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Он будет вызывать COVID-19. Как уверены ученые, подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от вируса, передает издание The Japan Times. 

Японский производитель лекарств Nobelpharma, как отмечается, планирует провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины в первой половине 2023 года. В исследовании, как ожидается, примут участие 150-200 человек. Среди них будут и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался ранее. Вывести препарат на рынок при наличии финансирования проекта получится не ранее 2024 года.

Ранее сообщалось, что в мире сделали почти 9 миллиардов прививок от COVID-19.

Как сообщает агентство Bloomberg, в среднем в мире делают более 43,4 миллионов прививок от COVID-19 в день. Согласно подсчетам издания, текущая кампания по вакцинации стала самой масштабной в истории человечества, и она продолжается.

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