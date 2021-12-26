В мире сделали почти 9 миллиардов прививок от COVID-19

В данный момент в мире сделано более 8,95 миллиардов прививок от коронавируса в 184 странах. На каждые 100 человек приходится 116 доз вакцины.

Как сообщает агентство Bloomberg, в среднем в мире делают более 43,4 миллионов прививок от COVID-19 в день. Согласно подсчетам издания, текущая кампания по вакцинации стала самой масштабной в истории человечества, и она продолжается.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения России включило вакцинацию от коронавируса в новый вариант национального календаря профилактических прививок. Это означает, что санитарные врачи в каждом из регионов страны будут принимать решения насчет групп лиц, которые подлежат вакцинации, и определять ее порядок.