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В мире сделали почти 9 миллиардов прививок от COVID-19

Иван Линдеманн
23:53 26.12.2021
Текущая кампания по вакцинации стала самой масштабной в истории человечества.
В мире сделали почти 9 миллиардов прививок от COVID-19
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress
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В данный момент в мире сделано более 8,95 миллиардов прививок от коронавируса в 184 странах. На каждые 100 человек приходится 116 доз вакцины.

Как сообщает агентство Bloomberg, в среднем в мире делают более 43,4 миллионов прививок от COVID-19 в день. Согласно подсчетам издания, текущая кампания по вакцинации стала самой масштабной в истории человечества, и она продолжается.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения России включило вакцинацию от коронавируса в новый вариант национального календаря профилактических прививок. Это означает, что санитарные врачи в каждом из регионов страны будут принимать решения насчет групп лиц, которые подлежат вакцинации, и определять ее порядок.

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