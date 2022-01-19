В ИКАО посчитали, что самолет Ryanair посадили в Минске на основании ложных данных

В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) пришли к выводу, что экстренная посадка самолета Ryanair в Минске была проведена на основании ложных сведений. По их версии, сообщение о минировании воздушного судна являлось неправдивым.

Организация не стала приписывать распространение заведомо неверной информации какому-либо государству. Тем не менее, в ИКАО подчеркнули, что совершенное деяние противоречит положениям конвенции Монтре.

Как объяснили в организации, вывод о дезинфомировании был сделан в связи с тем, что на самолете не было обнаружено ни самого взрывного устройства, ни свидетельств его существования. Об этом пишет РИА Новости. Проверки, показавшие это, проводились при подготовке к посадке в Афинах, а также в Белоруссии и Литве.

Ранее Россия вместе с Белоруссией выступила за проведение открытого международного расследования относительно ситуации с Ryanair. В правительстве РФ призвали не политизировать инцидент с воздушным судном.