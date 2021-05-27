Мишустин: Россия призывает не политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия поддерживает позицию Белоруссии о необходимости провести открытое международное расследование по ситуации вокруг самолета Ryanair и призывает не политизировать инцидент.

Мишустин также добавил, что решение о расширении транспортного сообщения с Белоруссией не является политическим и полностью зависит от ситуации с пандемией COVID-19.

«Мы постепенно открываем воздушное и (иное) сообщение, которое так необходимо нашим гражданам. Конечно же, это полностью зависит от ситуации, связанной с пандемией», - сказал Мишустин.

Россия готова наращивать транспортные связи с республикой, по словам российского премьера, при первой же возможности.

В заключение Мишустин отметил, что такая бы мера поддержала Россию и Белоруссию на фоне европейских рестрикций, объявленных в том числе из-за ситуации с самолетом Ryanair.

Ранее лидеры Евросоюза призвали принять меры по запрету полета рейсов белорусских авиакомпаний над территорией Европы и использования ее аэропортов.