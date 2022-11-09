Вскрыть маскировку: кадры атаки штурмовиков Су-25 по позициям украинских националистов

В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов. Кадры боевой работы штурмовой авиации в зоне специальной военной операции продемонстрировало Министерство обороны России.

Так, в оборонном ведомстве отметили, что пуски ракет производились с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны России показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.