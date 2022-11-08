Обнаружить цель: как истребители Су-35С уничтожают позиции националистов в зоне СВО

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Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских националистов в заданном районе.

Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели, экипаж истребителей уничтожил ее ракетным вооружением, предварительно идентифицировав ее как самолет противника.

«Находясь в зоне дежурства обнаружил групповую воздушную цель. Классифицировал как пару вертолетов противника, летящих в сторону линии боевого соприкосновения. Доложил о готовности к боевому применению, затем получил разрешение с командного пункта и произвел пуск управляемой ракеты. Далее осуществил подсвет цели. После пропадания отметки выполнил контрольный заход на предполагаемое место нахождения цели, повторно ее не обнаружил и продолжил боевое патрулирование в зоне дежурства», - рассказал летчик-истребитель Су-35С Василий.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеский вертолет был сбит в районе населенного пункта Новая Каменка российскими средствами ПВО.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.