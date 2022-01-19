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«Журналистика - это не профессия, это стиль жизни»: каким Михаила Зеленского запомнили коллеги по цеху

Дария Сенникова
Елизавета Потейчук
23:21 19.01.2022
Журналист скончался в возрасте 46 лет от остановки сердца во время отдыха в Доминикане.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Igor Primak Russian Look Globallookpress
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Гражданская панихида по российскому журналисту Михаилу Зеленскому длилась более двух часов. Сотни человек пришли проститься с известным телеведущим. Среди других его отличали бесконечное трудолюбие и талант. Михаил Зеленский полностью посвящал себя призванию. Ведущий новостей, ток-шоу, документалист и преподаватель скончался на 47 году жизни от остановки сердца.

«Этим своим огнем зажигал эфир, зажигал тех, кто находился с ним в студии. Будет очень сильно его не хватать не только нам коллегам, но и зрителям, сегодня когда покупал цветы, продавщица сразу поняла куда мы идем, и сказала можно букетик от меня тут положить», - говорит журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

Журналиста провожали под композицию «Мой путь» всемирно известного исполнителя Френка Синатры. Именно под ее звучание завершался последний эфир ведущего на телеканале «Культура» 30-го декабря 2021-го.
Михаил Зеленский умер 11 января, когда проводил отпуск в Доминикане. Он был на отдыхе вместе со своей гражданской супругой, она и рассказала о последних часах жизни телеведущего. Все произошло неожиданно, но пара успела добраться до медпункта. Несмотря на усилия врачей журналиста не удалось спасти. Михаил Зеленский скончался вследствие сердечного приступа, который был вызван хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Трагическую весть одними из первых узнали его коллеги.

«Он все время был набегу, но у него всегда была эта минута на улыбку и объятия и на пару шуток. И мы все изменились, а он - нет. Он просто вырос. Он был самым сильным среди нас, самым веселым, самым органичным. Он таким и остался. Он все время становился лучше, что удивительно для телевизионщика, он все время становился лучше», - вспоминает ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова.

Десятки журналистов и работников телевидения - те, кто вместе с Михаилом Зеленским прошли годы дружбы и профессионального роста. С ними он делился своими достижения и перенимал опыт. Сейчас коллеги ведущего вспоминают не только его профессионализм, но и отзывчивость, стремительность и остроумие, без которых невозможно построить телекарьеру.

«Колоссальное удовольствие работать с Мишей, потому что такое количество прямых эфиров, которые у меня были с Мишкой, их даже пересчитать сложно. Самое удивительное - это его колоссальное обаяние. Обаяние, которое перехлестывалось через кадры и становилось частью тебя. По большому счету, это соболезнования всем нам. Это потеря», - сказал обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов.

Журналист не любил жаловаться ни на бешеный ритм, ни на здоровье. Для Михаила Зеленского главной стала фраза, зародившаяся еще в «Вестях»: «Журналистика - это не профессия, это стиль жизни». Он увлекал своей энергией всех, кто оказывался рядом. Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище рядом с заслуженным журналистом Анатолием Лысенко и теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

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