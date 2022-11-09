Трамп призвал недовольных ходом промежуточных выборов в Конгресс США протестовать

В частности, Трамп указал, что в Пенсильвании голоса обещают подсчитать только через несколько дней, а в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования в районах, где в основном живут сторонники республиканцев.

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Во время промежуточных выборов в Конгресс США в разных городах наблюдаются сбои. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп и призвал сторонников протестовать.

Так, бывший лидер Штатов обратил внимание, что в Пенсильвании голоса обещают подсчитать только через несколько дней, а в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования в районах, где в основном живут сторонники республиканцев.

«Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, "извините, вы уже отдали голос". Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», - приводит РИА Новости сообщение Трампа из его соцсети Truth Social.

Напомним, в США проходят выборы в Конгресс. Во время промежуточных выборов заполняются все 435 места в Палате представителей США, а также 34 из 100 мест в Сенате США.