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«Границы настежь»: как американские демократы теряют очки накануне выборов в Конгресс

Константин Коковешников
Игнат Далакян
21:31 07.11.2022
В США отмечается рекордная за последние 40 лет инфляция и государственный долг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ron Adar Keystone Press Agency Globallookpress
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Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Во время выступления в поддержку губернатора Нью-Йорка - в эфире телеканала C-Span - при разговоре о снижении стоимости лекарств для пожилых самый возрастной президент в истории США теряет равновесие и едва не падает со сцены, вновь делая странную оговорку.

К тому, что Байден регулярно разговаривает с невидимыми собеседниками и теряет ориентацию в пространстве его избиратели уже привыкли. Но вот такого падения уровня собственной жизни простить не смогли. В США рекордная за последние 40 лет инфляция и государственный долг.

«Наверное, я не хочу, чтобы эта страна стала такой, меня просто очень беспокоит, в каком направлении движутся США. Так что участие в выборах для меня - это как способ сделать мой голос услышанным», - сказала избиратель.

От промежуточных выборов в Конгресс, которые в США проходят раз в два года, зависит вторая половина срока действующего американского президента. Но пожалуй, еще никогда за их результатами так не следили во всем мире. Отдельные представители Республиканской партии - в эфире канала C-SPAN - вообще грозят прекратить военную помощь Украине.

«Демократы "распахнули границы настежь", однако единственная граница, которая их волнует, это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», - заявила член Палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

О том, во сколько обходится каждый день военных действий в стране, которую не каждый американец покажет на карте, в эфире Fox News рассказал бывший советник Трампа по нацбезопасности.

«Мы отправляем 18 миллиардов долларов экономической, гуманитарной и военной помощи Украине. Это огромная сумма. Американские налогоплательщики каждый час платят из своего кармана за действия нашего правительства на Украине по 2,5 миллиона долларов час», - заявил бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джозеф Кит Келлог.

С предложением пересмотреть подход США в отношении Украины к Джо Байдену обращалась и часть его однопартийцев. Еще летом 30 из них подписали письмо. Но потом, когда поднялась шумиха в прессе отозвали свое обращение. Вопрос, изменится ли что-то с приходом республиканцев на Капитолийский холм.

При этом в Вашингтоне вновь обвиняют во вмешательстве в выборы Москву. По информацию New York Times с целью подрыва поддержки Украины активизировались так называемые боты. В задачи которых входит посеять распри между консервативными избирателями и заронить сомнения в самой системе выборов.

Ранее в Соединенных Штатах рассказали, сколько стоит помощь Украине. Бывший советник Трампа пояснил, что американцы выделяют властям в Киеве в два раза больше средств, чем все государства Европы, вместе взятые.

Подробнее о падении уровня жизни в США и как демократы теряют очки в преддверии выборов в Конгресс на фоне финансирования Киева смотрите в сюжете Константина Коковешникова.

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