СМИ: журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста

По сведениям прессы, европейские журналисты показательно покинули помещение, в котором должна была состояться пресс-конференция французского лидера Эммануэля Макрона в Страсбурге. Это действие будто бы было актом протеста, связанным с отсутствием у представителей СМИ возможности задавать вопросы на мероприятии.

Как сообщает пресса, в среду, 19 января, президент Франции выступил в Европейском парламенте с речью, после чего, согласно плану, должен был провести пресс-конференцию. Однако в последствии журналистам якобы было заявлено, что они не смогут задавать вопросы главе государства.

Как указал в своем аккаунте в Twitter корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор, перед объявлением правил пресс-конференции журналисты находились в Европарламенте несколько часов.

«Мы вышли из зала», - заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что над резиденцией Эммануэля Макрона в Версале были замечены два беспилотных летательных аппарата. Как уточняла пресса, дроны кружили над особняком в момент, когда президент Франции находился внутри.